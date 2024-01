Chiara Nasti fa impazzire i tifosi della Lazio. Rivelazioni su Zaccagni

È davvero un momento magico per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, in attesa di un altro bebè dopo Thiago, nato nel 2022. L'influencer, che in passato ha partecipato a L'Isola dei Famosi, ha postato uno scatto in cui è allo stadio, pronta a sostenere il marito. Un'immagine che ha mandato in fibrillazione tutti i tifosi della Lazio. "Ormai sei una di noi", hanno scritto molti follower. "Sei la nostra queen", ha invece commentato un altro sostenitore dei biancocelesti. La Nasti ha poi fatto delle rivelazioni sulla seconda gravidanza e sulla nascita della sua storia d'amore con il calciatore.