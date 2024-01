Due donne, due famiglie, cinque figli più uno in arrivo. È la doppia vita di Kyle Walker, difensore della nazionale inglese e del Manchester City, che è accusato di essersi diviso per anni tra la moglie Annie Kilner, madre dei suoi tre figli e in attesa del quarto (attualmente è al sesto mese di gravidanza) da cui si è recentemente separato, e un'altra donna, con cui ha costruito e portato avanti per lungo tempo quella che è una vera e propria seconda famiglia.