Walker si scusa con la moglie. Ma ha già messo incinta una modella

Walker si scusa con la moglie: "Chiedo privacy, tempi difficili"

Kyle Walker, uno dei punti di riferimento della squadra di Pep Guardiola, ha deciso di scusarsi pubblicamente con l'ex moglie Annie Kilner, che lo aveva già perdonato in un paio di occasioni: "Annie è una donna straordinaria e posso solo scusarmi per il turbamento che le ho causato. Ha fatto parte della mia vita per così tanto tempo e questo non cambierà mai per il bene dei nostri figli".

E poi ha aggiunto: "Chiedo privacy per tutta la nostra famiglia, e in particolare per i nostri figli piccoli, mentre lavoriamo in questi tempi difficili".