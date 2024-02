Antonella Fiordelisi svela perché è finita con Vicario

Perché Antonella Fiordelisi e Vicario si sono lasciati

"Perché è finita con Vicario?", ha detto l’influencer nel podcast di Luke Mariani, "non può mai essere finita una cosa che non è mai iniziata. È una persona che ho frequentato, è una persona che mi ha fatto stare molto bene perché è un bravissimo ragazzo, educato e con tanti valori. Mi ha fatto stare molto bene, quindi mi ha portato un momento di spensieratezza di cui avevo bisogno, però non sono mai stata fidanzata!". Poi ha aggiunto: "Lo so che piacerebbe a tutti poter dire cose che non sono mai successe, ma in realtà non sono mai stata cornificata, anzi, è stato un ragazzo splendido ed entrambi abbiamo bellissimi ricordi di due mesi indimenticabili. Basta con le fake news".