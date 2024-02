Lady Messi compie 36 anni: festa con Leo e auguri da Victoria Beckham

Tra gli auguri di compleanno per Antonela Roccuzzo spicca quello di Victoria Beckham che, insieme al marito David, ha accolto calorosamente la famiglia Messi a Miami . “Buon compleanno Antonela! Kisses”, ha scritto la stilista postando uno scatto che la ritrae accanto all'argentina. Anche Sofia Balbi, moglie del calciatore uruguaiano Luis Suarez e grande amica di Antonela, ha voluto condividere pubblicamente una dedica per la Roccuzzo: “Buon compleanno amica mia, bellissima sorella! Penso di dirti abbastanza se ti dico che ti amo, goditi la giornata".

Le dolci parole d'amore di Messi per la sua Antonela

In un'intervista di qualche tempo fa Leo Messi ha dichiarato a proposito della moglie Antonela Roccuzzo: "Averla al mio fianco mi semplifica molte cose. È una persona che conosco da molto tempo, che mi conosce perfettamente, che sa entrare in me in ogni momento. E, soprattutto, in quelli cattivi. È una persona che praticamente non ha giornate brutte, che è sempre di buon umore. È una compagna spettacolare".