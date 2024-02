Quanti campioni alla cena esclusiva di Salt Bae: li riconoscete tutti?

Salt Bae da sempre ha un rapporto importante con il calcio . Tante le stelle che hanno deciso di affidarsi a lui quando si parla di carne. Non sempre è tutto rose e fiori però, basta vedere l'episodio spiacevole che l'aveva coinvolto nei festeggiamenti dell' Argentina dopo il Mondiale vinto ( ecco cosa era successo ). Comunque Nusr-Et continua a ospitare grandi campioni del calcio nei suoi ristoranti, tra cui tantissimi ex Serie A: ecco chi c'era all'ultima cena esclusiva organizzata a Istanbul.

Campioni del calcio a cena da Salt Bae

Come è successo nella serata di mercoledì, dove in uno dei suoi ristoranti si sono presentate alcune vecchie conoscenze del calcio italiano. In primis il ct della nazionale turca Vincenzo Montella, poi i compagni di squadra del Fenerbahce, Leonardo Bonucci, Edin Dzeko e Rade Krunic. Insieme a loro anche Serdar Dursun, attaccante sempre del Fenerbahce. Salt Bae ha pubblicato una foto insieme a loro nelle sue storie Instagram scrivendo "Champions team".