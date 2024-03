Dani Alves in libertà vigilata: la reazione della moglie Joana Sanz è clamorosa

Dani Alves è tornato in libertà, vigilata e temporanemante in attesa della sentenza definitiva sul caso di stupro. L'ex difensore lo scorso 22 febbraio era stato condannato dal Tribunale di Barcellona a quattro anni e mezzo di carcere. Ora potrà aspettare la sentenza dell'appello in libertà. Nel frattempo ha fatto discutere la reazione dell'ex moglie Joana Sanz alla notizia.