Robinho trasferito nel 'carcere dei famosi': perché in Brasile lo chiamano così

Robinho, quanti anni deve scontare

Robinho deve scontare una pena detentiva di nove anni, in regime chiuso, per il reato di stupro di gruppo nei confronti di una donna albanese, commesso nel 2013 a Milano. La sentenza della giustizia italiana è stata omologata due giorni fa dal Superiore tribunale di giustizia brasiliano (Stj, equivalente alla Cassazione). La Corte ha deciso che l'ex milanista deve scontare in Brasile la pena alla quale è stato condannato in via definitiva in Italia.