Robinho, svolta nel caso: sconterà la pena per stupro in Brasile

Il caso Robinho ha finalmente una svolta. L'ex giocatore del Milan sconterà la pena per stupro in Brasile dopo la condanna comminata dalla giustizia italiana nel 2017 dal tribunale di Milano. L'Italia nel 2023 aveva chiesta che la pena fosse espletata in Brasile, Paese che non concede l'estradizione ai suoi cittadini, e la richiesta è stata accettata dal Supremo tribunale di giustizia (Stj).