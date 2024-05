Pogba non lascia il pallone: tunnel alla moglie, la skill è virale

Paul Pogba prova a ripartire dopo la squalifica del Tribunale antidoping . Il francese, ancora sotto contratto con la Juventus, ha ricevuto lo stop per quattro anni . Nonostante ciò vuole tenersi impegnato, e soprattutto non abbandona il pallone. Prima l'inizio della carriera da attore , e poi quel trick postato sui social.

Pogba, la skill ai danni della moglie postata sui social

Pogba, sul suo profilo Instagram, ha condiviso un video mentre gioca con il pallone e fa qualche skill. A un certo punto vede la moglie passare con il figlio in braccio e gli fa un tunnel. Il centrocampista ha pubblicato la clip con scritto: "Nobody is safe", "nessuno è al sicuro", e l'emoji con la risata. Con il meme di Leonardo Di Caprio e la monetina di Super Mario impreziosisce il video. Un clip per certi versi nostalgica per tutti quei tifosi che hanno visto fare quelle skills al francese in campo.