McKennie e Chiara Frattesi allo scoperto dopo la vittoria della Juve: è amore

È ufficiale: Weston McKennie e Chiara Frattesi stanno insieme. La sorella di Davide, centrocampista dell'Inter, ha confermato la liaison, al centro del gossip da settimane, con uno scatto romantico realizzato in seguito alla vittoria della Juve in Coppa Italia. Dopo che i bianconeri hanno battuto l'Atalanta, la Frattesi è scesa in campo per festeggiare con il suo nuovo fidanzato.