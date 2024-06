Zaniolo e le manie in ritiro: "Kean sapeva ma...". Poi scherza sull'infortunio

Nicolò Zaniolo è stato ospite del programma Da vicino nessuno è normale , in onda su Rai2. Il giocatore ha svelato al conduttore Alessandro Cattelan le sue manie: "Prima di dormire non riesco a chiudere occhio prima di fare la preghiera, toccare il telefono 5 volte, chiudere la porta, chiudere la tazza del water, poi accarezzo il cuscino e poi dormo. In Nazionale, quando ero in camera con Kean, lui sapeva dei miei tic e mi interrompeva così dovevo ricominciare da capo".

Zaniolo da Cattelan: tifosi, infortunio e Nazionale

Sul discorso tifosi Nicolò Zaniolo ha invece detto: "In Turchia sono molto diversi da Inghilterra e Italia, sono una delle tifoserie più pazze. In Inghilterra lo stadio è un teatro, gli inglesi amano lo sport, mentre in Italia c'è più passione e attaccamento alla maglia". Il calciatore ha poi scherzato sull'infortunio rimediato in un match dell'Aston Villa, che non gli ha permesso di partecipare neppure agli Europei 2024:"Tra due anni ci sono i Mondiali, non esco di casa per un mese", ha scherzato. Infine un augurio a tutti i colleghi impegnati nei prossimi giorni con la Nazionale.