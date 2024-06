Frattesi rivela un retroscena: “Mia sorella? L’ho bloccata per quattro giorni”

Davide Frattesi ha commentato la scelta della sorella Chiara di festeggiare la vittoria della Juve in Coppa Italia (scelta dipesa dalla sua liaison con McKennie che però ad oggi sarebbe conclusa). Intervistato da La Repubblica, il giocatore dell'Inter e della Nazionale italiana ha confidato ironicamente: "L’ho bloccata su tutti i social per quattro giorni. Ci prendiamo in giro. Che sia così esposta non mi dà noia. Ognuno ha la sua vita, non si può mettere nessuno sotto una campana di vetro".