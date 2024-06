Acerbi sposa la sua Claudia: "Grazie amore mio per avermi detto di sì"

Fiori d'arancio in vista per Francesco Acerbi. Il difensore dell'Inter ha fatto la fatidica proposta di matrimonio alla sua compagna Claudia Scarpari. "Grazie amore mio per avermi detto di sì. Oggi, domani, per sempre. Ti amo", ha scritto su Instagram a corredo di una foto che ritrae la sua dolce metà che sfoggia il prezioso anello riceuvto dal calciatore. Molto probabilmente il matrimonio sarà fissato al prossimo anno.