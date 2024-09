De Rossi in campo per il compleanno del figlio: la dolce dedica della moglie Sarah

ROMA - Non smette di sorprendere l'amore tra Daniele De Rossi, la moglie Sarah Felberbaum e i figli. Ancora una volta la donna ha voluto sottolineare il legame famigliare sui social, in occasione del compleanno del figlio Noah, che ieri ha festeggiato gli 8 anni di età. L'attrice d'origine britannica, in serata, ha pubblicato su Instagram una dolce foto del piccolo di qualche tempo fa, davanti a un enorme manifesto a muro, con il simbolo della Roma e pieno di scritte di amore per la squadra giallorossa, evidentemente fatte da bambini. Nelle sue storie, invece, Sarah Felberbaum ha reso pubbliche alcune foto della partita di calcetto che è andata in scena ieri tra Noah e i suoi amichetti (tutti con maglie personalizzate dai nomi) e che ha visto anche De Rossi in campo. Il match è stato poi interrotto per il diluvio che si è abbattuto sulla Capitale, ma la dolcezza dei momenti passati insieme è rimasta intatta.