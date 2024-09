Donnarumma è diventato papà: nato il primo figlio con la fidanzata Alessia

Donnarumma papà, altra assenza per il Psg

La nascita del figlio potrebbe aggiungere Donnarumma potrebbe alla lunga lista degli assenti del Psg per la sfida casalinga di Ligue 1 contro il Brest di domani. Il portiere, ovviamente, non era presente all'allenamento di oggi aperto alla stampa. Secondo quanto riportato da l'Equipe, in caso di forfait di Donnarumma tra i pali dovrebbe piazzarsi il russo Matvej Safonov.