Donnarumma sarà padre, la fidanzata è incinta: "Non vediamo l'ora"

L'annuncio social di Donnarumma

Donnarumma ha postato su Instagram un tris di foto con la sua Alessia mentre le tiene con le mani il pancione. La didascalia recita: "Non vediamo l'ora di incotrarti". Tantissimi commenti e like per l'annuncio ufficiale, tra i quali spunta anche il messaggio del portiere del Real Madrid Courtois, che ha scritto: "Auguri amico mio".