Maria De Filippi chiama Alvaro Morata in tv: grossa novità per il calciatore

Anche Maria De Filippi ha deciso di puntare su Alvaro Morata , il calciatore più chiacchierato del momento tra l'arrivo al Milan, la separazione da Alice Campello e la diatriba con il sindaco di Corbetta . La conduttrice Mediaset ha ospitato l'attaccante in uno dei suoi programmi di punta, C'è posta per te . Come riporta Superguida Tv, lo spagnolo è stato ospite della prima puntata del people show, registrata a Roma nei giorni scorsi. Oltre a Morata erano presenti anche due cantanti: Annalisa e Stash, entrambi ex allievi di Amici.

Alvaro Morata a C'è posta per te

Alvaro Morata sarà ospite per la prima volta a C'è posta per te. Di recente è stato pizzicato da Striscia la notizia e in passato è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. Ora è pronto a sbarcare alla corte di Queen Mary, che nei suoi show invita spesso calciatori e sportivi. Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli sulla sorpresa che ha visto protagonista Morata. Quel che è certo è che la prima puntata di C'è posta per te andrà in onda su Canale 5, salvo ulteriori cambiamenti, il prossimo sabato 11 gennaio.