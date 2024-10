"Morata sindaco", lo striscione di Calabria dopo la polemica di Corbetta

Le ultime parole del sindaco di Corbetta

Intanto Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, ha lanciato un ultimo appello a Morata: "Sono rimasto amareggiato per la sua risposta. Ma quanto avrebbe potuto far restare segreto il fatto che abitava a Corbetta? Se lui vive un momento particolare mi è spiaciuto, ma sono rimasto amareggiato per la sua risposta e come sportivo mi dispiace". E poi: "Se ci ripensa sono disponibile ad accoglierlo in sicurezza e con privacy. Se vuole cambiare città ce ne faremo una ragione".