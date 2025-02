Chi è Martina, la fidanzata di Edoardo Bove che vive con lui tra Roma e Fiorentina

Edoardo Bove è felicemente fidanzato da qualche tempo con Martina Durham, una ragazza del tutto estranea al mondo dello spettacolo ma romana come lui. Come indicato nella bio del suo profilo Instagram, si divide tra Roma, Firenze e Inghilterra. Ha 23 anni e studia Filosofia, Politica ed Economia al King's College di Londra. I due sono inseparabili, e da quel terribile primo dicembre 2024, il sostegno di Martina al calciatore non è mai venuto meno. Di recente la coppia, molto unita e affiatata, è apparsa alle sfilate maschili milanesi di Dolce&Gabbana. Nonostante il legame con un calciatore famoso, Martina ha scelto di vivere lontano dai riflettori e dalle pressioni mediatiche. Una decisione che rimarca di fatto il carattere autentico della loro relazione, basata su valori profondi e una quotidianità condivisa, fatta di momenti intimi e spensierati.