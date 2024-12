Fiorentina-Inter diretta Serie A: segui la partita di campionato LIVE

FIRENZE - Dopo il turno di coppa favorevole Fiorentina e Inter si sfidano in campionato per confermarsi ai vertici della classifica e tentare il sorpasso con allungo incorporato: sia Palladino sia Inzaghi infatti sono appaiati a 28 punti, chi vince si lancia verso i primissimi posti della Serie A. Segui la partita in diretta.

16:59

La formazione ufficiale dell'Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

16:48

Fiorentina-Inter, il dato su Kean

Con una rete Moise Kean raggiungerebbe la doppia cifra realizzativa stagionale per la seconda volta nei maggiori cinque campionati europei (dopo i 13 gol con il Psg nel 2020/21). Il classe 2000 ha tentato 7 tiri a seguito di un dribbling in questa Serie A: tra i giocatori dei maggiori cinque tornei europei in corso solo Jamie Gittens e Kylian Mbappé (entrambi otto) ne contano di più.

16:37

L'Inter e il possibile record al Franchi

L’Inter ha vinto le ultime quattro trasferte contro la Fiorentina in Serie A, con un punteggio aggregato di 10-4: nessuna squadra nella storia della competizione ha mai ottenuto cinque successi esterni di fila contro la Viola.

16:30

I numeri di Fiorentina-Inter

A partire dalla stagione 2017/18 la Fiorentina ha vinto solo una delle 14 sfide disputate contro l’Inter in Serie A (5N, 8P); inoltre, la Viola non segna da due partite di fila contro i nerazzurri in campionato e non registra una serie di match senza reti all’attivo più lunga nel torneo contro questa avversaria dal periodo tra dicembre 2007 e novembre 2009 (striscia di cinque in quel caso). L’Inter ha vinto 6 delle ultime 8 sfide contro la Fiorentina in Serie A (1N, 1P): dall’inizio della stagione 2020/21 nessuna squadra ha battuto i viola più volte nella massima serie (6 anche il Milan).

Stadio Artemio Franchi, Firenze