Sorpresa Nainggolan, in arrivo il quinto figlio: chi è la futura mamma e cosa hanno scritto sui social

Radja Nainggolan di nuovo papà: il calciatore, ex di Roma e Inter, è in attesa del quinto figlio. Il dolcissimo annuncio è arrivato in occasione del 37esimo compleanno del centrocampista belga: a farlo è stata la nuova compagna Stephanie Verluyten, che ha postato una foto in cui lo sportivo l'abbraccia. Impossibile non notare il suo pancino che cresce. "Grazie amore", ha scritto la donna che sta per dare un altro figlio a Nainggolan. Il quinto appunto, dopo le quattro figlie avute da due precedenti rapporti d'amore molto importanti. Le prime due sono nate da un legame di gioventù mentre la terzogenita e la quartogenita sono nate dal lungo matrimonio con Claudia Lai: tra l'altro Mailey è nata nel 2016 alla Clinica Mater Dei di Roma. Ora è in arrivo un maschietto, come rivelato da Radja ai media del Belgio.