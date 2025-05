Lautaro Martinez cameriere, disastro al ristorante della moglie: cosa è successo

Lautaro Martinez ha sempre sostenuto la moglie, Agustina Gandolfo, aiutandola addirittura nel ristorante che ha aperto qualche anno fa a Milano, Coraje . Il capitano dell'Inter non ha avuto paura di "sporcarsi le mani", rivestendo anche il ruolo di cameriere. A farlo sapere il diretto interessato in una puntata del podcast Million$ di Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti , dove è intervenuto proprio con la sua dolce metà. La coppia ha ricordato il debutto, tutt'altro che semplice, del locale. "L'ho sostenuta tantissimo, dal primo giorno che ha scelto questo cammino. Le sono stato sempre vicino, accompagnandola in ogni passo che ha fatto, ha curato tutti i punti del ristorante in modo speciale, ogni cosa. E poi lei è una che non riesce a stare ferma e cerca di fare sempre qualcosa per tenere la mente occupata e sentirsi utile. L’ho conosciuta così e continua ad esserlo", ha dichiarato il calciatore argentino.

Lautaro Martinez cameriere nel ristorante della moglie

L'inaugurazione del ristorante di Agustina Gandolfo è stata un disastro, come ammesso dalla diretta interessata. "Il primo giorno? Ovviamente ero molto emozionata e movimentata perché mi piace l’adrenalina, e ho scelto la settimana della Fiera del Mobile per aprire. Ho fatto l’inaugurazione post-Covid a giugno, e il secondo giorno ho messo un evento con 120 persone. Subito poi il Mobile… è stato un disastro, ma proprio un disastro. Mi guidavano persone che erano già in questo mondo dove per me era tutto nuovo. Mi dicevano ‘guarda che devi fare le prove, fatti almeno due settimane’ ma io non ho fatto niente perché volevo aprire con il Mobile". La coppia si è ritrovata a gestire una situazione complicata, con Lautaro che ha dovuto vestire i panni del cameriere e dell'intrattenitore: "È finita con Lauti a portare tutti i piatti a tavola, e gli dicevo ‘amore vai ad intrattenere questo tavolo perché è mezz’ora che aspetta…’. Lui mi ha salvato la vita. Io non mi spostavo dalla cassa per 12 ore, lui che andava su e giù con i piatti". L'attaccante nerazzurro ha confermato il tutto con il sorriso: "Arrivavo con due entranha (taglio di carne bovina, specifico della cucina argentina, ndr) così, e con le patatine".

Dove si trova il ristorante della moglie di Lautaro Martinez

Il Coraje - che in spagnolo vuol dire letteralmente "coraggio" - si trova a Milano, nel quartiere Brera. La filosofia del locale è il connubio di culture che condividono moltissimo, a partire dalla passione per la convivialità e per i sapori genuini. Tutti i piatti si ispirano alle tradizioni della “terra del fuoco” combinandosi sapientemente con la cucina mediterranea e dando vita ai sapori più rinomati della tradizione partenopea. Qui è possibile gustare una colazione sana e nutriente ma anche brunch, pranzi e cene.

Chi è Agustina Gandolfo

Classe 1996, Agustina Gandolfo è una influencer e imprenditrice argentina. Ha conosciuto l'attaccante dell'Inter nel 2018, in una discoteca di Buenos Aires. Per amore ha lasciato i negozi che gestiva in Sud America e l'azienda di famiglia e si è trasferita in Italia. A Milano ha aperto il ristorante Coraje. In Argentina Agustina studiava Economia, una volta arrivata qui ha deciso di cambiare indirizzo di studi e si è iscritta alla Facoltà di Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione: dovrebbe laurearsi entro il 2025. La coppia è convolata a nozze nel 2023 e ha due figli: Nina e Theo.