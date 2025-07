Chicharito Hernandez nella bufera: la pesantissima accusa social alle donne è virale

Javier 'Chicharito' Hernandez nella bufera. Il 37enne attaccante messicano, ora in forza al Chivas Guadalajara , ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram nel quale affronta diversi temi della vita comune . Un passaggio in particolare, dedicato alle donne, non è passato inosservato generando una serie infinita di polemiche . "Donne, state fallendo", sottolinea l'ex giocatore, tra le altre, del Real Madrid e del Manchester United . " Stanno sradicando la mascolinità, rendendo la società ipersensibile. Incarnate la vostra energia femminile prendendovi cura di voi stesse, nutrendo, ricevendo, moltiplicando, pulendo . Sostenendo il luogo più prezioso per noi uomini". Hernandez , preso di mira per i commenti di natura machista , consiglia alle donne di non avventurarsi in ambiti che, secondo il suo punto di vista, sono distanti dalle loro competenze .

Hernandez: "Le donne devono onorare la mascolinità"

'Chicharito', il cui video su Instagram è diventato presto virale, rincara ulteriormente la dose sostenendo che le donne debbano fare un passo indietro e restare all'ombra rispetto ai loro uomini: "Non abbiate paura di essere donne, di permettervi di essere guidate da un uomo che desidera solo vedervi felici. Perché noi non conosciamo il paradiso senza di voi". Il 37enne messicano prosegue sostenendo che "in certi casi del passato l’energia femminile è stata soppressa" poi sostiene tutti gli uomini che "vogliono amarle, prendersi cura di loro, rispettarle e provvedere a loro". Hernandez conclude così il suo punto di vista: "Le donne devono imparare a ricevere e a onorare la mascolinità. A volte la verità può fare male nell’immediato, ma questo è crescere. Accettiamo la verità e cambiamo abbastanza per creare l’umanità che abbiamo sempre cercato". Le parole del messicano non sono piaciute per niente ai suoi numerosi follower: "Triste sentirti pronunciare queste parole", scrive Juan. Maria ironizza così: "Hai vinto il premio per il peggior reel del 2025". Pesantissimo invece il commento di Paola: "Non sei bravo né a fare gol, né a dare consigli".