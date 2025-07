Diogo Jota, la moglie accusata: "Vestito troppo corto alla commemorazione". Ma c'è una bellissima spiegazione

Rute Cardoso , vedova di Diogo Jota , stella del Liverpool e del Portogallo vittima di un incidente stradale, è finita sotto attacco sui social per l'abbigliamento scelto il giorno in cui Anfield ha dato l'ultimo addio al suo numero 20 .

La spiegazione dietro il vestito e l'ultimo messaggio d'amore per il marito

Come emerso in seguito alle tante accuse gratuite rivolte verso Rute Cardoso, la scelta del tanto criticato vestito nasconde in realtà un significato più profondo, collegato direttamente all'ultimo messaggio che la donna ha voluto lasciare al marito. Quello indossato da Rute era infatti l'abito preferito di Diogo Jota, un vestito importante per la coppia, tanto che la portoghese ha scritto sul muro commemorativo di Liverpool un addio molto personale strettamente legato al suo outfit: "Ti amerò per sempre... la tua bianchina".