Morata, dalla Turchia: "La moglie vuole riportarlo in Italia". Ma Alice Campello dice: "A Istanbul..."  

Alvaro Morata torna a giocare in Italia? L'attaccante spagnolo, che nell'ultimo anno ha giocato nel Milan e nel Galatasaray, sarebbe ad un passo dal Como. Secondo i media turchi la scelta sarebbe dipesa dalla moglie Alice Campello e dalla sua attività di imprenditrice divisa tra Milano e Madrid. In realtà, la bella veneziana ha speso negli ultimi mesi solo belle parole per la Turchia e la sua gente. Lo ha fatto anche nell'ultima intervista rilasciata al magazine Hola!: "Istanbul ci ha accolto tanto amore. La gente in Turchia è molto calorosa e amichevole, e ci sentiamo come a casa", ha assicurato la neo trentenne.