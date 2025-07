"Commenti sessisti": Chicharito Hernandez multato dalla Federcalcio messicana

Caso Hernandez, la condanna della Presidente messicana Sheinbaum

Le dichiarazioni social dell'attaccante sono state stigmatizzate anche dalla Presidente del Messico, Claudia Sheinbaum. Nel corso di un evento pubblico, il capo dello stato messicano ha condannato duramente le parole del 37enne attaccante: "Chicharito è un ottimo calciatore ma quando si tratta della sua opinione sulle donne, ha molto da imparare, perché le donne possono essere ciò che vogliono, ed è un rapporto di parità", tuona Sheinbaum. "L'idea che il nostro ruolo sia stare a casa... beh, certo, amiamo le nostre famiglie e ci piace stare con i nostri mariti e i nostri figli, ma abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per svilupparci. E' un'idea molto sessista, chiamiamola con il suo nome. Non voglio discutere con Chicharito, è un bravo calciatore e ha rappresentato il Messico in diverse occasioni", spiega ancora la Presidente del Messico, "ma è importante che tutti gli uomini del Paese riconoscano le donne come persone. Io dico sempre che sono una madre, una nonna, una casalinga, perché no? Ma sono anche il comandante supremo delle forze armate".