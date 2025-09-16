Lamine Yamal, la storia con Nickie Nicole si fa seria: "Solo Dio può giudicarmi"

Da quando hanno ufficializzato la loro relazione, Lamine Yamal e Nicki Nicole non nascondono più il loro amore. Trascorrono molto tempo insieme e amano documentarlo con foto e video. Di recente il calciatore del Barcellona ha pubblicato sui social una serie di immagini che riassumono i suoi ultimi giorni. E ha incluso una foto audace con la cantante argentina che è diventata rapidamente virale. Per accompagnare le immagini, l'attaccante del Barcellona ha scelto una didascalia speciale: Only God Can , che riprende il titolo della canzone di Tupac, Only God Can Judge. Solo Dio può giudicarmi.

Lamine Yamal e Nickie Nicole sempre più innamorati

Un scatto condiviso da Lamine mostra Nicki che abbraccia da dietro Yamal. In un'altra, la cantante gioca con le bacchette orientali con Keyne, il fratellino di tre anni di Yamal. A quanto pare Nicki ha già conosciuto la famiglia del fidanzato e ha partecipato alla festa di compleanno del bambino. Un passo importante sebbene la relazione tra i due vada avanti solo da un mese. Ma sembra già molto seria. "Sono molto innamorata e molto felice", ha detto lei in un'intervista.

Chi è Nicki Nicole, la fidanzata di Lamine Yamal

Classe 2000, dunque più grande di Lamine Yamal di 7 anni, Nicki Nicole (vero nome Nicole Denise Cucco) è una cantante argentina di reggaeton e urban pop. È nata a Rosario, la città che ha dato i natali anche a Leo Messi e Mauro Icardi. La sua carriera è iniziata nel 2019 grazie al successo della canzone Wapo traketero, che è riuscita a diventare uno dei brani più ascoltati di quell'anno. Tuttavia, il suo più grande riconoscimento è arrivato solo pochi mesi dopo, quando ha collaborato con il produttore Bizarrap per pubblicare BZRP Music Sessions #13, che ha oltre 246 milioni di visualizzazioni su YouTube. Altrui suoi brani molto noti sul mercato latino sono Formentera e Qué le pasa conmigo?. Prima di conoscere Yamal tramite alcuni amici in comune, Nicki ha vissuto due relazioni importanti. Una con il rapper argentino Trueno, l'altra con il cantante messicano Peso Pluma.