Il lato più intimo di Dembélé, Pallone d'Oro 2025: origini, moglie e figlia segreta

La vita privata di Dembélé: origini, famiglia e religione

Ousmane Dembélé è nato il 15 maggio 1997 a Vernon, una cittadina francese di meno di 24.000 abitanti. Sua madre è di origini mauritane e senegalesi mentre suo padre è originario del Mali. Dai suoi genitori - che si sono lasciati quando il giocatore era molto piccolo - ha ereditato un'identità multiculturale e anche la fede islamica, che mantiene nelle sue abitudini quotidiane. Ha trascorso la sua infanzia in un'altra città della Normandia, Évreux, prima di entrare nel settore giovanile del Rennes. Ha diversi fratelli, anche se il numero esatto è sconosciuto. Il più noto è Oumar Sy Dembélé, che ha ricordato in un'intervista come Ousmane sia sempre stato concentrato sullo sport. L'infanzia del calciatore è stata segnata dalle difficoltà economiche e sociali del quartiere in cui è cresciuto, un ambiente in cui il calcio è diventato un rifugio. E col tempo è diventato molto più di un passatempo. "Giocavo per strada con i miei amici, era la cosa che mi piaceva di più da bambino", ha raccontato Ousmane in passato. Quella passione lo ha accompagnato fino a quando non è riuscito a sfondare nel calcio professionistico, prima in Francia, poi al Borussia Dortmund e in seguito al Barcellona per poi raggiungere il Paris Saint-Germain e il Pallone d'Oro.

Rima Edbouche, chi è la moglie di Dembélé

Sul fronte sentimentale, Ousmane Dembélé è sposato dal dicembre 2021 con Rima Edbouche, una giovane francese di origine marocchina. Rima è uno dei pilastri della vita dell'attaccante, che ha trovato nella moglie la calma necessaria per concentrarsi sul calcio e affermarsi come uno dei migliori al mondo. Le nozze, celebrate con rito musulmano in Marocco, hanno sorpreso persino colleghi e amici della coppia, che hanno appreso del loro "sì" tramite la stampa. La Edbouche, qualche anno più piccola del marito, è un'influencer e ha un marchio di moda musulmana, Razalae, un profilo Instagram con quasi 150.000 follower e un profilo TikTok con quasi mezzo milione, dove pubblica il suo stile di vita. Una delle caratteristiche che più attira l'attenzione dei suoi follower è che non mostra mai il viso scoperto nei suoi post. Una decisione coerente con la discrezione che la coppia ha mantenuto fin dall'inizio della loro relazione. Dopo la vittoria del Pallone d'oro, Rima si è complimentata col marito condividendo una sua foto e la scritta "proud", ovvero "orgoglio".

La figlia di Dembélé

Nel 2022 Dembélé e Rima sono diventati genitori. Il giocatore ha annunciato l'arrivo della figlia sui social media con un'immagine della mano della bambina e un messaggio di benvenuto. Il giorno della nascita, dopo aver accompagnato la moglie in ospedale, l'attaccante è tornato a giocare una partita della Liga con il Barcellona, ​​un gesto che ha dimostrato il suo impegno sia per la famiglia che per la squadra. Da allora, la coppia ha protetto la privacy della piccola, evitando l'esposizione mediatica. La scelta riflette la priorità che entrambi attribuiscono al mantenere la propria vita privata separata dall'esposizione che circonda l'immagine di Dembélé come atleta d'élite. Sebbene lo sportivo non abbia mai rivelato il nome della sua primogenita, in un'intervista durante la sua permanenza al Barcellona si è riferito a lei come "la Catalana" per via del luogo in cui è nata.