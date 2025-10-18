Ilary Blasi radiosa a Positano: ecco come dimentica le parole di Totti sull'esultanza "6 unica"

Romantico weekend a Positano per Ilary Blasi e Bastian Muller . La showgirl, attraverso i propri canali social, ha raccontato come ha vissuto le ultime ore insieme al suo nuovo compagno. Nelle Instagram Stories, momenti di quotidianità e la bellezza della costiera amalfitana, senza pensare a quanto rivelato da Francesco Totti a Luca Toni su Prime Video .

Ilary Blasi a Positano con Bastian Muller

Dalle foto e dai video dello straordinario panorama della costiera amalfitana alle prelibatezze gustate a tavola nella splendida Positano insieme a Bastian Muller. Ilary Blasi appare radiosa sui social insieme all'imprenditore tedesco, con cui ha superato serenamente le parole di Francesco Totti sull'esultanza della maglia "6 Unica". Davanti ai suoi 2,3 milioni di follower, la showgirl si è mostrata curiosa, rilassata e appagata davanti alle bellezze offerte dal paesaggio e dalla gastronomia locale.

La rivelazione di Totti sulla maglia "6 Unica"

Immagini di Ilary Blasi che seguono la rivelazione di Francesco Totti che ha fatto immediatamente il giro del web, grazie all'intervista realizzata da Luca Toni per Amazon Prime Video. "La maglia 6 Unica? Per la curva... Ero un po' in diagonale, però era riferito alla curva. Per Ilary? No no, è un pensiero degli altri... Se la rifarei? Sì, ma mi metterei un po' più dritto, lì ero proprio verso i distinti, mi metterei un po' più a 360 gradi...", ha detto Totti con un sorriso, dribblando l'imbarazzo come solo lui sa fare.