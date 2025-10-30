Haaland beve latte crudo ed è polemica in Inghilterra: perché la sua alimentazione fa discutere

Haaland e la passione per il latte crudo . Non è passata inosservata, ai più, la colazione del campione norvegese, mostrata nel suo video "Day in the Life of a pro footballer", nel quale l'attaccante del Manchester City ha illustrato la sua colazione, caratterizzata proprio da questo alimento. Una polemica che ha portato alla reazione anche della FSA (Food Standards Agency) , la quale ha avvertito che il latte crudo "potrebbe contenere batteri nocivi che possono causare intossicazioni alimentari", sconsigliandone così l'assunzione a persone con un sistema immunitario debole, come gli over 65, le donne in gravidanza e i bambini.

Haaland e il latte crudo: un "superfood" che fa discutere

Il canale YouTube di Haaland sta riscuotendo un ottimo successo: il video che racconta la sua giornata ha superato i 5milioni di visualizzazioni, mentre gli iscritti sono già oltre 620mila. Nel primo video l'attaccante ha svelato la sua dieta, con una colazione composta anche dal latte crudo. Un latte, quindi, non pastorizzato, che non può essere acquistato nei negozi o nei supermercati, nonostante la sua vendita sia legale. Il centravanti norvegese ha definito questo alimento un "superfood", dichiarando che, a suo avviso, fa "bene allo stomaco, alla pelle, alle ossa e ai muscoli". Secondo quanto raccolto da BBC Sports, il venticinquenne ne berrebbe un bicchiere ogni mattina e dopo ogni allenamento.