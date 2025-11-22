José Mourinho lancia il suo primo vino rosso: ecco lo "Special One"

Mourinho l'ha sempre detto: "Chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio". All'allenatore portoghese è sempre piaciuta spaziare su diversi argomenti e passioni. E da qui nasce il vino "The Special One" , la selezione vinicola scelta personalmente da José Mourinho . L'attuale allenatore del Benfica ha lanciato la sua linea di vini: bottiglia ed etichetta nera, con stilizzata l'iconica esultanza al Camp Nou dopo la semifinale di Champions League con l'Inter. Il nome, ovviamente, non è casuale: "The Special One", che arriva sul mercato anche con un'inizativa speciale.

Il vino di José Mourinho: il lancio e l'iniziativa speciale

Infatti, i primi 1000 che acquisterano il vino di José Mourinho riceveranno l'autografo sulla bottiglia dell'allenatore portoghese. Il vino è un rosso e arriva dalla regione del Douro, area portoghese molto famosa per la produzione vinicola. La descrizione sul sito recita: "Selezionato con cura da una delle mie regioni preferite del Portogallo, questo vino riflette il mio instancabile desiderio di godermi ogni momento della vita. Dai ricchi terreni del Portogallo alla vostra tavola, questo vino è più di un semplice drink: è un viaggio di sapori, carattere e tradizione. Da uno Special One all'altro, vi auguro momenti indimenticabili e brindisi alle più belle celebrazioni della vita".