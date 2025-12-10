Pogba imprenditore, la nuova attività dell’ex Juve è incredibile
PARIGI (FRANCIA) - Paul Pogba guarda oltre al calcio. Dopo il lungo stop per la vicenda doping, l'ex centrocampista della Juve - ora al Monaco - amplia i suoi investimenti nel mondo dello sport. Sui propri canali social, il francese ha infatti annunciato di essere diventato azionista e ambasciatore della squadra saudita di corse di cammelli Al-Haboob, primo team professionistico di uno sport molto popolare in Medio Oriente. L'obiettivo prioritario di Pogba è quello di "creare il primo campionato professionistico di corse di cammelli a livello internazionale".
Pogba imprenditore: "Al-Haboob, scriviamo la storia insieme"
Paul inoltre ha dichiarato di essere "estremamente entusiasta di collaborare con Al-Haboob" e su Instagram, in un video-annuncio, ha presentato così la sua nuova avventura: "Nuovo capitolo, stessa energia. Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico unendomi al team di corse di cammelli Al Haboob come azionista e ambasciatore. Scriviamo la storia insieme!".