Pogba imprenditore, la nuova attività dell’ex Juve è incredibile

PARIGI (FRANCIA) - Paul Pogba guarda oltre al calcio . Dopo il lungo stop per la vicenda doping, l' ex centrocampista della Juve - ora al Monaco - amplia i suoi investimenti nel mondo dello sport. Sui propri canali social, il francese ha infatti annunciato di essere diventato azionista e ambasciatore della squadra saudita di corse di cammelli Al-Haboob , primo team professionistico di uno sport molto popolare in Medio Oriente . L'obiettivo prioritario di Pogba è quello di "creare il primo campionato professionistico di corse di cammelli a livello internazionale".

Pogba imprenditore: "Al-Haboob, scriviamo la storia insieme"

Paul inoltre ha dichiarato di essere "estremamente entusiasta di collaborare con Al-Haboob" e su Instagram, in un video-annuncio, ha presentato così la sua nuova avventura: "Nuovo capitolo, stessa energia. Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico unendomi al team di corse di cammelli Al Haboob come azionista e ambasciatore. Scriviamo la storia insieme!".