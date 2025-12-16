De Rossi torna a Roma e fa una sorpresa al figlio: il video che commuove tutti

Un ritorno che scalda il cuore. Daniele De Rossi è rientrato a Roma e ha sorpreso il figlio più piccolo, Noah di 9 anni, con un momento di pura emozione, immortalato in un video condiviso dalla moglie Sarah Felberbaum e che ha già fatto il giro dei social. Nella breve clip si vede l'allenatore del Genoa che aspetta il suo terzogenito che, appena lo vede, corre da lui incredulo. "Vitellino mio", dice amorevolmente l'ex calciatore mentre tiene stretto a sé il bambino. Tra abbracci forti, sorrisi e occhi lucidi, si respira tutta la gioia di una famiglia che si ritrova, dopo giorni di lontananza e attese.

Daniele De Rossi rientra a Roma e abbraccia moglie e figlio

Nessun commento da parte di Sarah Felberbaum ma solo un semplice cuore: le immagini valgono più di qualsiasi ulteriore dichiarazione. La reazione dei follower non si è fatta attendere: commenti pieni di commozione e applausi virtuali per un gesto semplice ma carico di significato, che mostra un lato intimo e familiare di uno dei volti più amati del calcio italiano. Al di là del pallone, De Rossi resta prima di tutto un papà che non vede l’ora di stringere i suoi figli tra le braccia. E il video condiviso sui social lo racconta con delicatezza, regalando a tutti un momento di tenerezza pura capace di unire tifosi e non solo davanti a uno schermo.

La famiglia di Daniele De Rossi

Daniele De Rossi, insieme all'attrice Sarah Felberbaum, ha avuto due figli: Olivia Rose, nata il 14 febbraio 2014, e Noah, nato il 3 settembre 2016. L'allenatore ha anche un'altra figlia, Gaia (nata il 16 luglio 2005), avuta dall'ex moglie Tamara Pisnoli.