L'insolito motivo per cui Lamine Yamal è single: "Ecco perché non posso avere una fidanzata"

Talento precoce, sorriso da ragazzino e piedi da fuoriclasse. Lamine Yamal , gioiello del Barcellona e della Spagna , continua a stupire non solo in campo ma anche fuori. Il calciatore ha approfittato delle vacanze natalizie per mostrarsi nella sua versione più autentica e lanciando il suo nuovo canale YouTube. Il primo video è una visita guidata nella casa che presto lascerà per trasferirsi in una nuova residenza. Poco più di dieci minuti per entrare nel mondo di Lamine: una casa su due piani, stanze piene di vestiti, cappelli, accessori e scatoloni del trasloco, ma soprattutto ricordi e trofei che raccontano una carriera già straordinaria nonostante la giovanissima età. Sui mobili e sugli scaffali trovano spazio premi individuali firmati FIFA, UEFA, Transfermarkt e Marca, accanto ai riconoscimenti di squadra conquistati con il Barca e la nazionale spagnola. Ma c’è un oggetto che Yamal custodisce come un tesoro assoluto: il pallone del gol segnato alla Francia . "È la cosa più preziosa che ho in casa. Vuoi prenderlo? No", dice sorridendo davanti alla telecamera.

Lamine Yamal spiega perché non può avere una fidanzata

Il momento più virale sul nuovo canale Youtube di Lamine Yamal arriva quando il diciottenne entra nella sua stanza e qualcuno nota dei biscotti sul letto. Da lì parte la confessione che ha fatto impazzire i social: "Ho un problema. Mi addormento sempre presto per potermi svegliare nel cuore della notte...non per guardare l’ora, ma per mangiare biscotti. Mi piace tantissimo, è la cosa che preferisco fare". E la conclusione è tutta da campione fuori dagli schemi: "Ecco perché non posso avere una fidanzata. Mi sveglio sempre di notte per mangiare biscotti".

La vita privata di Lamine Yamal

L'ultima fidanzata di Lamine Yamal è stata Nicki Nicole, cantante argentina. Un amore che sembrava importante ma che si è invece sciolto come neve al sole nel giro di pochi mesi. E a quanto pare ora l'attaccante non avrà più fiducia nell'amore finché non troverà un'amante dei biscotti come lui...