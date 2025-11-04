Lamine Yamal torna single, con Nicki Nicole è finita: "Tutto quello che è stato detto su di noi è falso"

Lamine Yamal e Nicki Nicole non stanno più insieme. A farlo sapere il giovane calciatore del Barcellona, intervenuto nel programma spagnolo D Corazón. "Non stiamo più insieme", ha dichiarato l’attaccante, aggiungendo che la separazione è avvenuta in modo pacifico : "Ci siamo semplicemente lasciati, tutto qui. Tutto quello che si dice non ha nulla a che vedere con la realtà". Yamal ha anche voluto smentire con decisione le voci di un presunto tradimento: "Non è finita per un’infedeltà. Non le sono stato infedele, né sono stato con nessun’altra". Il riferimento è alla presunta fuga a Milano di Yamal, dove avrebbe passato una notte di fuoco con una influencer italiana.

Lamine Yamal e Nicki Nicole, una rottura improvvisa

La conferma della rottura è arrivata dopo giorni di crescente curiosità da parte dei fan, alimentata da dettagli che lasciavano presagire una crisi: le foto di coppia cancellate dai profili social, l’assenza di interazioni pubbliche e la sparizione di Nicki dagli spalti del Camp Nou. Eppure, fino a poche settimane fa, la coppia sembrava più unita che mai. La cantante argentina era spesso presente alle partite del Barça e, lo scorso 22 ottobre, Yamal le aveva persino dedicato un gol nella sfida contro l’Olympiacos, gesto che aveva fatto sognare i più romantici.

Nicki Nicole non era ben vista dalla famiglia di Lamine Yamal

La loro storia, iniziata in modo riservato la scorsa estate, era stata ufficializzata solo ad agosto, quando avevano deciso di mostrarsi insieme in pubblico e condividere momenti romantici sui social. Da allora, tutto sembrava procedere a gonfie vele, sebbene la famiglia Yamal non fosse così contenta della presenza della cantante nella vita di Lamine. La giovane era vista come una distrazione dalla carriera calcistica. Ora, però, ogni traccia di quella relazione è scomparsa. Entrambi hanno eliminato le foto di coppia e scelto il silenzio sui social.