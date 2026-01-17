Xabi Alonso, il rifugio tra mare e natura dopo l'addio al Real Madrid

"Questo capitolo professionale è giunto al termine e non è andato come avremmo voluto". Con queste parole Xabi Alonso ha salutato il Real Madrid dopo l’esonero arrivato a sette mesi dall’inizio della sua avventura in panchina. Un addio composto dopo un percorso intenso che lo aveva riportato a casa dopo l’esperienza formativa al Bayer Leverkusen. "È stato un onore e una responsabilità guidare questa squadra", ha aggiunto l’allenatore, ringraziando club, giocatori e tifosi per fiducia e sostegno.

La nuova vita di Xabi Alonso dopo l'addio al Real Madrid

Dopo essere stato visto a Madrid a pranzo con la moglie Nagore Aranburu, Xabi ha scelto di staccare tornando dove tutto è cominciato: San Sebastian. Nonostante abbia trascorso parte della sua infanzia a Tolosa, una cittadina a mezz'ora di macchina da San Sebastian, Alonso si è trasferito in questa città all'età di sei anni, iniziando la sua carriera calcistica con l'Antiguoko, prima di unirsi alla Real Sociedad. La sua carriera lo ha poi portato in giro per l'Europa ma le sue radici e la sua casa rimangono a San Sebastian. Qui, giovedì 15 gennaio, è arrivato insieme alla moglie, suo punto fermo dal matrimonio del 2009. La coppia, che ha tre figli, si è rifugiata nella tranquillità della città basca. Alonso è stato avvistato mentre faceva jogging lungo uno dei percorsi più iconici: dal quartiere Antiguo, passando per Ondarreta, fino alla spiaggia de La Concha. Un tragitto che unisce mare e natura, simbolo di casa e radici. Nonostante una carriera che lo ha portato tra Inghilterra e Germania, San Sebastian resta il suo porto sicuro.

La casa di Xabi Alonso a San Sebastian in Spagna

Negli ultimi mesi l'allenatore ha vissuto con la sua famiglia a El Viso, quartiere esclusivo di Madrid a due passi dal Bernabéu, dove risiede anche Florentino Pérez. La casa, acquistata nel 2017, avrebbe oggi un valore superiore ai 10 milioni di euro. Ma a far discutere è soprattutto Villa Txalin, la spettacolare residenza costruita da Xabi ad Igeldo, a San Sebastian. Dal 2022 l’immobile è al centro di una controversia legale: associazioni ambientaliste hanno contestato i permessi di costruzione, giudicati non conformi alle normative, senza però arrivare alla demolizione. A novembre, nuove accuse per abuso di potere e uso improprio di area pubblica. La proprietà è intestata alla società Tavaro XXI SL, amministrata da Nagore Aranburu. In attesa del prossimo capitolo in panchina, Xabi ritrova se stesso correndo davanti al mare.