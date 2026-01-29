Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La frase di Caterina Balivo che fa arrabbiare i tifosi della Juve

La battuta di Caterina Balivo sui tifosi juventini napoletani scatena le polemiche sui social e riaccende il dibattito sull’identità calcistica
3 min
TagsCaterina Balivo

Per Caterina Balivo il tifo calcistico, si sa, non è mai stato un dettaglio marginale. La conduttrice de La volta buona ha sempre rivendicato con naturalezza la propria fede calcistica per il Napoli, vissuta come un tratto identitario prima ancora che sportivo. In queste ore, però, una sua battuta è finita al centro di una piccola tempesta social, accendendo il confronto – mai sopito – tra appartenenza territoriale e libertà di tifo.

Napoli e Juve, cosa ha detto Caterina Balivo

Tutto nasce da un video rilanciato da Spazio Napoli, in cui Caterina Balivo ha raccontato un episodio avvenuto durante il viaggio verso Torino, dove si è recata per assistere alla sfida Juventus-Napoli, conclusasi con un netto 3-0 in favore dei bianconeri. La conduttrice Rai si è detta sorpresa dall’aver incontrato sull’aereo diversi tifosi juventini originari di Napoli. "Ma come fai a nascere a Napoli e tifare per un’altra squadra?", ha chiesto, per poi aggiungere divertita: "Avete dei problemi?". Una battuta che ha finito per riaprire una discussione antica e mai risolta nel calcio italiano: quella sui cosiddetti “tifosi non territoriali”.

Caterina Balivo fa arrabbiare i tifosi juventini

Sui social le parole di Caterina Balivo hanno trovato terreno fertile per le polemiche. Diversi tifosi juventini, soprattutto napoletani, hanno risposto con toni piccati, sottolineando come il tifo sia una scelta personale e non un obbligo anagrafico. C’è chi ha ricordato che la stessa Balivo è nata ad Aversa, chi ha ironizzato sul concetto di “purezza” territoriale applicato al calcio, e chi ha rivendicato una presenza storica e numerosa di tifosi bianconeri a Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fuori dal Campo

Da non perdere

Balivo in ospedaleBalivo e lo spogliarello

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS