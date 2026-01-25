Juventus-Napoli diretta Serie A: segui il big match tra Spalletti e Conte LIVE

Big match allo Stadium: la Juventus ospita il Napoli. La squadra di Antonio Conte arriva alla grande sfida dopo il pareggio contro il Copenaghen in Champions League. L'Inter sta tentando la fuga e il Milan lo segue a ruota: agli azzurri serve una vittoria per rimanere sul treno della lotta scudetto, nonostante la grandissima emergenza infortuni. I bianconeri hanno subito rimediato alla sconfitta contro il Cagliari vincendo in casa contro il Benfica e conquistando un posto ai playoff di UCL. Ai bianconeri però servono tre punti per riagganciare momentaneamente la Roma al quarto posto. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.