domenica 25 gennaio 2026
Juve
Juve
Napoli
Napoli
18:00
Serie A - 25.01.2026
Allianz Stadium

Juve
18:00
Napoli

Juventus-Napoli diretta Serie A: segui il big match tra Spalletti e Conte LIVE

I bianconeri ospitano Di Lorenzo e compagni allo Stadium nella ventiduesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale
2 min
Aggiorna

Big match allo Stadium: la Juventus ospita il Napoli. La squadra di Antonio Conte arriva alla grande sfida dopo il pareggio contro il Copenaghen in Champions League. L'Inter sta tentando la fuga e il Milan lo segue a ruota: agli azzurri serve una vittoria per rimanere sul treno della lotta scudetto, nonostante la grandissima emergenza infortuni. I bianconeri hanno subito rimediato alla sconfitta contro il Cagliari vincendo in casa contro il Benfica e conquistando un posto ai playoff di UCL. Ai bianconeri però servono tre punti per riagganciare momentaneamente la Roma al quarto posto. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

16:40

Juve-Napoli, le probabili formazioni

McKennie preferito a Conceicao, Vergara verso la conferma da titolare: le possibili scelte di Spalletti e Conte.

16:35

Dove vedere il big match dello Stadium

La Juventus ospita il Napoli allo Stadium nella ventiduesima giornata di Serie A: tutte le info per seguire la partita in tv.

16:30

Juventus-Napoli, cresce l'attesa

Tutto pronto allo Stadium per la partita tra Juventus e Napoli, valida per la ventiduesima giornata di Serie A: il fischio d'inizio del big match è in programma alle 18.

Allianz Stadium - Torino

