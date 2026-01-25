Juventus-Napoli diretta Serie A: segui il big match tra Spalletti e Conte LIVE
Big match allo Stadium: la Juventus ospita il Napoli. La squadra di Antonio Conte arriva alla grande sfida dopo il pareggio contro il Copenaghen in Champions League. L'Inter sta tentando la fuga e il Milan lo segue a ruota: agli azzurri serve una vittoria per rimanere sul treno della lotta scudetto, nonostante la grandissima emergenza infortuni. I bianconeri hanno subito rimediato alla sconfitta contro il Cagliari vincendo in casa contro il Benfica e conquistando un posto ai playoff di UCL. Ai bianconeri però servono tre punti per riagganciare momentaneamente la Roma al quarto posto. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
16:40
Juve-Napoli, le probabili formazioni
McKennie preferito a Conceicao, Vergara verso la conferma da titolare: le possibili scelte di Spalletti e Conte.
16:35
Dove vedere il big match dello Stadium
La Juventus ospita il Napoli allo Stadium nella ventiduesima giornata di Serie A: tutte le info per seguire la partita in tv.
16:30
Juventus-Napoli, cresce l'attesa
Tutto pronto allo Stadium per la partita tra Juventus e Napoli, valida per la ventiduesima giornata di Serie A: il fischio d'inizio del big match è in programma alle 18.