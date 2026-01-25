Scontri tra tifosi Lazio e ultras Napoli in autostrada: bloccati 80 supporter biancocelesti con coltelli e petardi

Di ritorno dalla trasferta di Lecce , ottanta tifosi della Lazio sono stati intercettati all'alba dalla Polizia di Stato all'altezza del casello di Monte Porzio Catone. Sul posto, sono stati identificati con il supporto della Polizia scientifica. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, i supporter biancocelesti sarebbero entrati a contatto con gli ultras del Napoli nel territorio di Frosinone lungo la A1 , facendo immediatamente scattare il piano che ha consentito di monitorare progressivamente lo spostamento degli stessi.

Tensioni tra tifosi Lazio e ultras Napoli in autostrada: bloccati 80 biancocelesti

A bordo di van e auto private, decine di tifosi della Lazio viaggiavano direzione Roma dopo lo scialbo pareggio del "Via del Mare" contro il Lecce di Di Francesco. Dall’interno di uno dei van, però, alcuni agenti hanno rilevato il lancio lungo il ciglio della strada di oggetti atti a offendere e coltelli da cucina. Tutto il materiale è stato sequestrato, con i passeggeri del van interessato accompagnati in Questura. Altri tifosi laziali, invece, erano a bordo di un pullman e sono stati intercettati nella zona di piazza Don Bosco, dopo aver tentato di eludere i controlli. Alcuni di loro sono stati rintracciati e trovati in possesso di taglierini e petardi, prima di essere condotti in Questura per accertamenti. All’interno del pullman, rinvenuti caschi, aste e petardi, anch’essi sequestrati. La posizione di ciascun tifoso - fa sapere la Questura - sarà "attentamente vagliata anche all'esito della ricostruzione del contatto che ha visto coinvolta la tifoseria laziale con la tifoseria napoletana ai fini delle eventuali comunicazioni all'Autorità giudiziaria nonché dell'adozione del provvedimento del Daspo".