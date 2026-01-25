Conte diretta dopo Juve-Napoli: conferenza stampa e interviste LIVE

20:17

Conte a Sky: "Stiamo navigando in marea aperto con onde molto alte"

Così Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport: "Fin quando la partita è stata sull'1-0, è stata una partita equilibrata, c'era la percezione che potesse accadere qualcosa, comunque per raggiungere il pareggio. Poi abbiamo concesso il secondo gol e si sono aperti un po' gli spazi per loro e hanno fatto anche il terzo gol. Complimenti a loro, però complimenti anche ai miei ragazzi. Poco da dire, poco da imputare a questi ragazzi, che anche stasera hanno dato tutto. Poi ci sono delle volte che riesci ad andare oltre l'ostacolo, delle volte che non riesci. Oggi abbiamo cercato di buttare il cuore oltre l'ostacolo, a volte ci riesci e a volte no. Per la prima volta in carriera, ho fatto entrare un giocatore che non avevo visto mai in allenamento, che è Giovane, questo fa capire anche la situazione che stiamo vivendo. Noi sappiamo che c'è questa situazione, non bisogna piangersi addosso, sappiamo che stiamo navigando in mare aperto con onde molto alte. Noi però non scendiamo, se qualcuno vuole scendere si butta a mare e poi raggiunge la riva. Forti del fatto che vogliamo comunque combattere con tutte le nostre forze, sapendo che è una situazione che ha dell'inverosimile".

20:15

Napoli, polemiche per un episodio nell'area della Juve

Nel primo tempo di Juve-Napoli, ha fatto discutere il doppio contatto non ravvisato dall'arbitro Mariani nell'area di rigore bianconera: cresce l'attesa per la reazione di Antonio Conte nel dopo gara.

20:05

Serie A, la classifica aggiornata dopo Juve-Napoli

Quinta sconfitta in campionato per il Napoli di Antonio Conte, dodicesima vittoria in questa Serie A per la Juventus. LA CLASSIFICA AGGIORNATA

20:00

Conte, primo ko contro Spalletti

Si trattava solo del secondo confronto tra Antonio Conte e Luciano Spalletti. Dopo la vittoria del tecnico azzurro al "Maradona", è arrivata la risposta dell'allenatore di Certaldo. Decisivi David, Yildiz e Kostic allo Stadium.

19:55

Tra poco le parole di Conte dopo Juve-Napoli

A breve le dichiarazioni di Antonio Conte dopo Juve-Napoli, terminata sul punteggio di 3-0 in favore dei bianconeri.

Allianz Stadium - Torino