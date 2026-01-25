NAPOLI - Mentre i suoi compagni di squadra si preparano al big-match di campionato che vedrà il Napoli sfidare la Juve del grande ex Luciano Spalletti allo 'Stadium', David Neres ha preso la sua decisione e nella mattina di oggi (25 gennaio) è volato a Londra per operarsi .

Napoli, Neres vola a Londra per operarsi

Alla possibilità di una terapia conservativa, per risolvere il problema al tendine (di cui ha parlato anche il tecnico Antonio Conte), l'attaccante brasiliano ha preferito l'opzione dell'intervento chirurgico che dovrebbe essere effettuato nei prossimi giorni presso il Wellington Hospital (lo stesso dove si è operato a dicembre l'altro azzurro Gilmour, per risolvere invece il suo problema di pubalgia).

I tempi di recupero previsti per il brasiliano

Una scelta che allunga i tempi di recupero di Neres, che si era infortunato alla caviglia nel match vinto all'Olimpico contro la Lazio e poi (dopo aver saltato le sfide contro Verona e Inter) ha avuto una ricaduta in quello contro il Parma ed era così assente al 'Maradona' nell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo (e in quella di Champions League pareggiata a Copenaghen). Il brasiliano dovrebbe infatti tornare a disposizione del Napoli tra oltre due mesi.