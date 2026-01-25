Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Juve-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Big match all'Allianz Stadium di Torino, dove Luciano Spalletti sfida Antonio Conte: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie Ajuvenapoli

Riflettori puntati sull'Allianz Stadium di Torino, teatro dell'attesissimo confronto tra la Juve di Luciano Spalletti e il Napoli di Antonio Conte, valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A. In palio punti importanti per la corsa scudetto e per la lotta Champions, con l'Inter che ha lanciato un segnale alle inseguitrici nell'anticipo del venerdì.

Juve-Napoli, l'orario

Juve-Napoli si disputerà oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Napoli in diretta tv

Juve-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del big match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Spalletti e Conte

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 40 Rouhi, 32 Cabal, 25 João Mário, 17 Adzic, 8 Koopmeiners, 18 Kostic, 21 Miretti, 11 Zhegrova, 20 Openda.

Indisponibili: Vlahovic, Rugani, Milik. Squalificati: -. Diffidati: Locatelli.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

A disposizione: 1 Meret, 14 Contini, 25 Ferrante, 9 Lukaku, 17 Olivera, 23 Giovane, 31 Beukema, 52 De Chiara, 58 Prisco.

Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Mazzocchi, Neres, Politano, Rrahmani. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Riflettori puntati sull'Allianz Stadium di Torino, teatro dell'attesissimo confronto tra la Juve di Luciano Spalletti e il Napoli di Antonio Conte, valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A. In palio punti importanti per la corsa scudetto e per la lotta Champions, con l'Inter che ha lanciato un segnale alle inseguitrici nell'anticipo del venerdì.

Juve-Napoli, l'orario

Juve-Napoli si disputerà oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Napoli in diretta tv

Juve-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del big match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaMcTominay carica il Napoli
1
Dove vedere Juve-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Spalletti e Conte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS