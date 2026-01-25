Dove vedere Juve-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
Riflettori puntati sull'Allianz Stadium di Torino, teatro dell'attesissimo confronto tra la Juve di Luciano Spalletti e il Napoli di Antonio Conte, valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A. In palio punti importanti per la corsa scudetto e per la lotta Champions, con l'Inter che ha lanciato un segnale alle inseguitrici nell'anticipo del venerdì.
Juve-Napoli, l'orario
Juve-Napoli si disputerà oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.
Dove vedere Juve-Napoli in diretta tv
Juve-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del big match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Spalletti e Conte
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 40 Rouhi, 32 Cabal, 25 João Mário, 17 Adzic, 8 Koopmeiners, 18 Kostic, 21 Miretti, 11 Zhegrova, 20 Openda.
Indisponibili: Vlahovic, Rugani, Milik. Squalificati: -. Diffidati: Locatelli.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: 1 Meret, 14 Contini, 25 Ferrante, 9 Lukaku, 17 Olivera, 23 Giovane, 31 Beukema, 52 De Chiara, 58 Prisco.
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Mazzocchi, Neres, Politano, Rrahmani. Squalificati: -. Diffidati: -.
