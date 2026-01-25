Dove vedere Juve-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Riflettori puntati sull'Allianz Stadium di Torino, teatro dell'attesissimo confronto tra la Juve di Luciano Spalletti e il Napoli di Antonio Conte, valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A . In palio punti importanti per la corsa scudetto e per la lotta Champions, con l'Inter che ha lanciato un segnale alle inseguitrici nell'anticipo del venerdì .

Juve-Napoli, l'orario

Juve-Napoli si disputerà oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Napoli in diretta tv

Juve-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del big match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.