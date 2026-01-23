Inter-Pisa diretta Serie A: segui l'anticipo di campionato tra Chivu e Gilardino LIVE

Aggiorna

È Inter-Pisa ad aprire la 22ª giornata di Serie A. L'anticipo di San Siro si configura come un vero e proprio 'testa-coda', con i Campioni d'Inverno che ospitano la squadra di Gilardino con l'intento di allungare in classifica, mettendo in crisi le inseguitrici, ma anche di riscattare il cocente ko in Champions League con l'Arsenal, che ha complicato il cammino della squadra di Chivu. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti

19:57 La formazione ufficiale del Pisa Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola, Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All.: Gilardino 19:56 La formazione ufficiale dell'Inter Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. All.: Chivu 19:40 Inter, "effetto piccole" per ritrovarsi in testa Chivu è sotto accusa per le ricorrenti sconfitte nei big-match, ma è altrettanto vero che nessuna squadra come la sua Inter è stata capace di battere con regolarità le cosiddette 'piccole': 10 su 10 per i nerazzurri, con 25 gol fatti e 4 subiti. 19:30 Inter in serie positiva con il Pisa Nelle ultime sei sfide tra Inter e Pisa non c'è stata storia, con i meneghini che si sono sempre imposti, con tre gol di media a partita.

19:21 Inter, l'occasione è ghiotta Reduce dal ko interno in Champions League con l'Arsenal, che ha sancito l'idiosincrasia dei nerazzurri ai big-match, l'Inter ha una grane occasione per fiaccare la concorrenza. Allungando in classifica, i nerazzurri potrebbero godersi senza patemi gli scontri diretti Juve-Napoli e Roma-Milan. 19:15 Inter-Pisa apre la 22ª giornata di Serie A La 22ª giornata di Serie A si apre con l'anticipo tra Inter e Pisa: i campioni d'inverno ospitano il fanalino di coda. In palio punti preziosi in chiave scudetto, ma anche per la lotta per la salvezza. Giuseppe Meazza - Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA