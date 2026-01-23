Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
Inter-Pisa diretta Serie A: segui l'anticipo di campionato tra Chivu e Gilardino LIVE

Inter-Pisa diretta Serie A: segui l'anticipo di campionato tra Chivu e Gilardino LIVE

A San Siro il 'derby nerazzurro' tra i campioni d'inverno e i toscani aprirà la 22ª giornata: segui tutti gli aggiornamenti
Aggiorna

È Inter-Pisa ad aprire la 22ª giornata di Serie A. L'anticipo di San Siro si configura come un vero e proprio 'testa-coda', con i Campioni d'Inverno che ospitano la squadra di Gilardino con l'intento di allungare in classifica, mettendo in crisi le inseguitrici, ma anche di riscattare il cocente ko in Champions League con l'Arsenal, che ha complicato  il cammino della squadra di Chivu. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti

 

 

19:57

La formazione ufficiale del Pisa

Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola, Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All.: Gilardino

19:56

La formazione ufficiale dell'Inter

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. All.: Chivu

19:40

Inter, "effetto piccole" per ritrovarsi in testa

Chivu è sotto accusa per le ricorrenti sconfitte nei big-match, ma è altrettanto vero che nessuna squadra come la sua Inter è stata capace di battere con regolarità le cosiddette 'piccole': 10 su 10 per i nerazzurri, con 25 gol fatti e 4 subiti.

19:30

Inter in serie positiva con il Pisa

Nelle ultime sei sfide tra Inter e Pisa non c'è stata storia, con i meneghini che si sono sempre imposti, con tre gol di media a partita.

 

19:21

Inter, l'occasione è ghiotta

Reduce dal ko interno in Champions League con l'Arsenal, che ha sancito l'idiosincrasia dei nerazzurri ai big-match, l'Inter ha una grane occasione per fiaccare la concorrenza. Allungando in classifica, i nerazzurri potrebbero godersi senza patemi gli scontri diretti Juve-Napoli e Roma-Milan.

19:15

Inter-Pisa apre la 22ª giornata di Serie A

La 22ª giornata di Serie A si apre con l'anticipo tra Inter e Pisa: i campioni d'inverno ospitano il fanalino di coda. In palio punti preziosi in chiave scudetto, ma anche per la lotta per la salvezza.

