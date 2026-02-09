Vinicius e i rischi del sesso, la fidanzata Virginia Fonseca spiega perché deve stare attenta

Essere la fidanzata di un calciatore significa anche sostenerlo nei suoi obblighi e impegni. A farlo sapere Virginia Fonseca, l'influencer brasiliana che da cinque mesi è legata a Vinicius, l'attaccante del Real Madrid . "Il mio ginecologo mi aveva prescritto una pomata per un problema vulvare. Quando ne ho parlato a Vinicius, è andato nel panico: ‘Devo vedere la ricetta, perché potrebbe risultare positivo al test antidoping’”, ha raccontato in un'intervista. La giovane ha confidato di aver tremato all’idea di poter provocare involontariamente problemi alla carriera del fidanzato.

Vinicius e la cautela estrema: la rivelazione di Virginia Fonseca sull’antidoping

La cautela, ha spiegato Virginia Fonseca, non è casuale: l’equipe medica di Vinicius raccomanda di informarla prima di qualsiasi prodotto farmaceutico, anche topico, perché alcune sostanze possono essere assorbite attraverso il contatto intimo. "Ora, tutto ciò che penso di usare, devo comunicarlo ai suoi fisioterapisti", ha ammesso. Non si tratta di iper protezione: la storia del calcio brasiliano recente ha visto casi simili. Nel 2006 il giocatore Assis risultò positivo a un controllo antidoping a causa di una crema ginecologica della compagna; la sanzione fu poi annullata. Anche altri calciatori brasiliani come Roberto Brum e Rubens hanno vissuto esperienze analoghe. In Italia il caso più noto resta quello della crema vaginale di Belen quando stava con Borriello. L'ex calciatore si procurò tre mesi di squalifica anche se solo a distanza di anni rivelò che la Rodriguez c'entrava ben poco: "La settimana prima che mi trovassero positivo i medici mi avevano dato una pastiglia per un problema al molare. Quando venni trovato positivo sempre i medici mi dissero “porta tutte le pomate che hai a casa” e la colpa venne scaricata sulla crema vaginale di Belen".

La vita di Vinicius fuori dal campo, le rivelazioni della fidanzata Virginia Fonseca

Virginia Fonseca ha sottolineato come questa attenzione del campione brasiliano si estenda anche all’alimentazione e alla vita quotidiana: "Vinicius preferisce non mangiare fuori, rispetta la dieta alla lettera. Noi ceniamo a casa, senza eccezioni". Un quadro che mostra quanto la vita di una stella del calcio non si limiti al campo: ogni dettaglio, anche personale e domestico, può fare la differenza nella carriera di un atleta di livello mondiale.