Wanda Nara e il selfie con Spalletti: il messaggio di pace dopo le frizioni per Icardi

MILANO - Scoppia la pace tra Wanda Nara e Luciano Spalletti . Dopo le tensioni esplose nella prima parte del 2019, quando Luciano allenava l' Inter e la showgirl argentina era agente dell' ex marito Mauro Icardi (al quale il tecnico di Certaldo tolse la fascia da capitano per motivi disciplinari, assegnandola poi a Samir Handanovic ), i due si sono ritrovati, stavolta tra i sorrisi. Il mister bianconero ha concesso due giorni di riposo ai suoi giocatori dopo il roboante 4-0 inflitto al Pisa e si trova in questo momento a Milano . Proprio nel capoluogo lombardo Spalletti ha incontrato Wanda Nara .

Wanda Nara e il selfie con Spalletti: il messaggio di pace dopo le frizioni

La showgirl argentina ha infatti postato due storie sul proprio profilo Instagram, accanto al tecnico bianconero e tra i sorrisi: "Che piacere rivederti mister", ha scritto. Un incontro che ha infiammato i social e che ha messo in risalto la definitiva distensione dei rapporti tra il mister bianconero e la stessa Wanda dopo anni di polemiche e veleni.