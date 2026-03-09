Corriere dello Sport.it
Wanda Nara e il selfie con Spalletti: il messaggio di pace dopo le frizioni per Icardi

L'incontro tra la showgirl argentina e l'allenatore della Juve scatena i social: i dettagli
2 min
TagsSpallettiWanda Nara

MILANO - Scoppia la pace tra Wanda Nara e Luciano Spalletti. Dopo le tensioni esplose nella prima parte del 2019, quando Luciano allenava l'Inter e la showgirl argentina era agente dell'ex marito Mauro Icardi (al quale il tecnico di Certaldo tolse la fascia da capitano per motivi disciplinari, assegnandola poi a Samir Handanovic), i due si sono ritrovati, stavolta tra i sorrisi. Il mister bianconero ha concesso due giorni di riposo ai suoi giocatori dopo il roboante 4-0 inflitto al Pisa e si trova in questo momento a Milano. Proprio nel capoluogo lombardo Spalletti ha incontrato Wanda Nara.

Wanda Nara e il selfie con Spalletti: il messaggio di pace dopo le frizioni

La showgirl argentina ha infatti postato due storie sul proprio profilo Instagram, accanto al tecnico bianconero e tra i sorrisi: "Che piacere rivederti mister", ha scritto. Un incontro che ha infiammato i social e che ha messo in risalto la definitiva distensione dei rapporti tra il mister bianconero e la stessa Wanda dopo anni di polemiche e veleni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fuori dal Campo

