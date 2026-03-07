Juve-Pisa diretta Serie A, risultato e aggiornamenti: segui la partita di campionato oggi LIVE

20:34

Mandzukic presente all'Allianz Stadium

Mario Mandzukic special guest all'Allianz Stadium: occhi lucidi e omaggio della Juve per l'attaccante croato, in bianconero dal 2015 al 2020.

20:25

Pisa, il presidente Corrado: "Serve un'impresa storica"

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre gara: "Serve un'impresa storica, una partita bellissima in uno stadio così bello. Sembrerebbe impossibile in casa di una squadra così blasonata, ma noi ci proveremo. Il mio passato in bianconero? Mi viene in mente che non ero così forte per fare il calciatore... Aveva ragione qualcuno che mi ha detto: studia, che poi magari fai il presidente. Ricordo bellissimo, così come è Torino per me, c'ho vissuto per 30 anni. Città unica, ora ha anche uno stadio bellissimo. Noi ci proveremo, sicuramente abbiamo giocato meglio rispetto a quanto conquistato nelle ultime due partite. Se fosse stato un incontro di box a Bologna, probabilmente, avremmo meritato di più ma quando non si fa gol non si può vincere. Sapevamo che avremmo fatto un campionato di sacrificio, però lo volevamo percorrere con i nostri principi di gestione, sapendo che una retrocessione seguendo dei principi vale più di una salvezza che poi porta a un disastro di carattere economico. Noi comunque ci proveremo, ci sono punti a disposizione, con il calendario che non è stato favorevole per noi. Dopo la Juve avremo solo la Roma come grande squadra da affrontare, avremo incontri diretti. Vero che ci sono tanti punti da recuperare, ma ci proveremo".

20:21

La risposta di Spalletti su Perin e Vlahovic

"Perin è una cosa normale, non volevo mettere in tensione tutti e due. Gli ho proprio detto che si dava l'opportunità di dimostrare ad un altro le proprie qualità. Poi dalla prossima si faranno delle valutazioni in maniera differente. Vlahovic? Situazione che conoscete meglio voi di me. Bisogna tenere conto di giocatori così", parola di Spalletti.

20:16

Spalletti: "È una partita che ti misura"

Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport: "A me è capitato in vita mia, essendo esperti di compleanni, di passare il mio compleanno da tutte le parti del mondo e con persone diversissime. Oggi sono contento di passarlo con i miei calciatori e, siccome non mi hanno fatto il regalo, mi piacerebbe avere una foto di fine partita dove loro cantano insieme alla nostra curva. Il nostro trend? Quando si fanno le statistiche, si vanno a vedere i numeri ma non il perché sono arrivati questi numeri. Dentro ci sono delle valutazioni e il fatto che il pubblico ci sia così vicino, nonostante non abbiamo portato a casa quello che dovevamo, è segno che abbiamo lanciato un segnale importante. Poi le partite dobbiamo vincerle prima dentro noi stessi, poi in campo. Rischio superficialità? Questa partita qui ti misura, ma ho a che fare con ragazzi intelligenti e la sentono questa situazione qui, ne sono sicuro. Oggi tutto ti può sembrare facile ma non è così. Essere nelle condizioni di eseguire quello che richiede il momento diventa fondamentale. Non c'è il ballo il futuro, è adesso. Sono i dettagli delle partite, creando una mentalità e un'autodisciplina, momento dopo momento, giorno dopo giorno".

20:15

Spalletti, la gag con il tifoso prima di Juve-Pisa

Alla vigilia di Juve-Pisa, Luciano Spalletti è stato protagonista di un simpatico siparietto con un tifoso bianconero. LA DIVERTENTISSIMA GAG

20:10

Perin ancora preferito a Di Gregorio

In casa Juve continua a tenere banco il tema portiere: terza partita da titolare per Mattia Perin, nuovamente preferito a Michele Di Gregorio, finito nel mirino della critica nelle ultime settimane.

20:00

Serie A, la classifica aggiornata

Vittorie per Napoli e Como nelle prime gare di questa 28esima giornata di Serie A: ecco cosa è cambiato in zona Champions. LA CLASSIFICA AGGIORNATA

19:50

La formazione ufficiale del Pisa

PISA (3-5-2): Nicolás; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Léris, Aebischer, Mark, Hojholt, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.

19:45

Juve, la formazione ufficiale

JUVE (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Kelly, Cabal, Adzic, Kostic, Miretti, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Openda.

19:40

Spalletti al tifoso prima di Juve-Pisa: "Fammi vedere la pagella"

L'allenatore bianconero si è reso protagonista di un siparietto con un giovane ragazzo alla vigilia della partita: cosa è successo.

19:30

Juve, la vittoria manca da un mese

La Juventus arriva alla partita dopo oltre un mese che non vince in campionato: l'ultimo successo risale all'1 febbraio nella trasferta contro il Parma. Da lì in campionato due pareggi e due sconfitte, con in mezzo le eliminazioni dalla Coppa Italia e dalla Champions League. La vittoria per il Pisa invece manca dllo scorso novembre. La squadra di Hiljemark ha perso le ultime tre partita in Serie A contro Milan, Fiorentina e Bologna, dopo il pareggio a Verona all'esordio dell'allenatore sulla panchina dei toscani.