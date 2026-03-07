Cuadrado fischiato in Juve-Pisa: i cori e gli insulti al suo ingresso in campo

Bordata di fischi al minuto 59' della partita tra Juventus e Pisa . Al 59’, l’ingresso in campo dell’ex bianconero Juan Cuadrado ha provocato la dura reazione dei tifosi juventini all'Allianz Stadium.

Il colombiano è stato sommerso da fischi molto forti provenienti da tutto lo stadio. Dalla curva si sono sentiti anche cori pesanti nei suoi confronti, con diversi sostenitori che hanno intonato il coro offensivo “uomo di m…”. Alla base della contestazione c’è sepre il suo passaggio all'Inter dopo la fine della sua lunga esperienza con la Juventus. Una scelta che molti tifosi non hanno digerito, trasformando il suo ritorno a Torino in un’accoglienza tutt’altro che calorosa.