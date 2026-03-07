Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Cuadrado fischiato in Juve-Pisa: i cori e gli insulti al suo ingresso in campo

Cuadrado fischiato in Juve-Pisa: i cori e gli insulti al suo ingresso in campo

Accoglienza tutt'altro che piacevole quella riservata al colombiano dai suoi ex tifosi
2 min
TagsJuventusPisaCuadrado
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Bordata di fischi al minuto 59' della partita tra Juventus e Pisa. Al 59’, l’ingresso in campo dell’ex bianconero Juan Cuadrado ha provocato la dura reazione dei tifosi juventini all'Allianz Stadium.

Bordata di fischi per Cuadrado: la dura accoglienza dell'Allianz Stadium per il grande ex

Il colombiano è stato sommerso da fischi molto forti provenienti da tutto lo stadio. Dalla curva si sono sentiti anche cori pesanti nei suoi confronti, con diversi sostenitori che hanno intonato il coro offensivo “uomo di m…”. Alla base della contestazione c’è sepre il suo passaggio all'Inter dopo la fine della sua lunga esperienza con la Juventus. Una scelta che molti tifosi non hanno digerito, trasformando il suo ritorno a Torino in un’accoglienza tutt’altro che calorosa.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Mandzukic torna all'Allianz StadiumSpalletti, ecco il regalo di compleanno

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS