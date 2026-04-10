Valderrama svela il segreto sui suoi capelli: gli offrirono due milioni per tagliarli e lui...

Dici Carlos Valderrama e pensi alla sua folta chioma . Ai suoi riccioli biondi , che hanno contribuito in maniera decisiva nel renderlo iconico. E proprio parlando dei suoi celebri capelli , lo stesso Valderrama ha svelato un clamoroso retroscena: prima di Usa '94 rifiutò due milioni di dollari per tagliarli . Il leggendario capitano della nazionale colombiana ha infatti rivelato, nel corso del programma Entregoles , condotto dal giornalista Andrés Cantor , che, in vista dei Mondiali del 1994 negli Stati Uniti , un marchio gli offrì quella somma in cambio del taglio del suo leggenderio caschetto. Per metterlo al centoro di un'operazione di marketing. La sua risposta fu immediata: "No, nemmeno per cinque milioni di dollari" , disse quando gli fu chiesto se si aspettasse un'offerta più alta.

Valderrama: "Rimango fedele alla mia storia, non è mai stata una questione di soldi"

Valderrama ha poi raccontato: "Confermo mi hanno offerto due milioni dollari, volevano che mi presentassi al Mondiale con un nuovo look. Non è mai stata una questione di soldi, ma di identità: decido io la mia vita. Sono sempre stato così. Rimango fedele alla mia storia. È la mia storia. I miei capelli sono cresciuti perché li ho lasciati crescere, contro ogni previsione. Oggi hanno un colore diverso, un aspetto diverso, ma sono ancora lì".

Il Valderrama Day nel 1996: compagni, avversari e tifosi indossarono parrucche bionde

Come ricordato dal portale sudamericano TycSports, che ha rilanciato le parole di Valderrama, i capelli di Valderrama non hanno mai definito solo il suo aspetto, ma sono anche diventati parte della cultura popolare. Il 18 luglio 1996, negli Stati Uniti, si celebrò il "Valderrama Day" , durante il quale compagni di squadra, avversari e tifosi indossarono parrucche bionde in occasione di una partita contro i Kansas City Wizards. Un omaggio spontaneo che illustrò l'impatto della sua presenza sia dentro sia fuori dal campo.

Valderrama, la storia dei suoi capelli anche al cinema in "Por un puñado de pelos"

El Pibe ha portato la sua storia dei capelli anche al cinema: ha partecipato come attore al film argentino-colombiano "Por un puñado de pelos" (Per una manciata di capelli), dove interpretava il sindaco di una città famosa per l'abbondanza di capelli dei suoi abitanti, al fianco dell'argentino Nicolás Vázquez. Nato a Santa Marta nel 1961, Valderrama ha esordito da professionista a 19 anni con l'Unión Magdalena e ha giocato per club come Deportivo Cali, Montpellier, Real Valladolid e Junior de Barranquilla, tra gli altri.

Ha partecipato a tre Mondiali con la Colombia: Italia 1990, USA 1994 e Francia 1998. È stato nominato calciatore sudamericano dell'anno nel 1987 e nel 1993 ed è il secondo giocatore con più presenze nella storia della nazionale colombiana, superato solo dal portiere, ex Napoli, David Ospina. Nella MLS, dove ha concluso la sua carriera, ha disputato 175 partite, segnato 16 gol e fornito 114 assist.