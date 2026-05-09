Il figlio di Mihajlovic emoziona tutti: il tatuaggio con una pagina speciale

Nicholas Mihajlovic , uno dei sei figli del compianto Sinisa , si è tautato su una gamba la pagina del Corriere dello Sport - Stadio con cui veniva celebrata una strepitosa partita disputata da suo padre: Lazio-Sampdoria 5-2 , in cui Mihajlovic realizzò una tripletta. "Mihajlovic punisce la Samp.La prima tripletta di Sinisa, il mago dei calci di punizione", il titolo. "Il difensore serbo sempre più determinante per la Lazio", l'occhiello. La narrazione di una giornata epica impressa per sempre sulla pelle.

Niko Mihajlovic ricorda suo padre tatuandosi una pagina del Corriere dello Sport: il post del direttore Zazzaroni

Il direttore Ivan Zazzaroni ha condiviso la foto del tatuaggio realizzato da Niko Mihajlovic su Instagram scrivendo: "Il 13 dicembre del '98, quando suo padre segnò una tripletta in Lazio-Samp 5-2, Niko Mihajlovic non era ancora nato. Così ha pensato bene di tatuarsi sulla coscia la prima pagina di quella splendida giornata".