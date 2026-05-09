Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 9 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il figlio di Mihajlovic emoziona tutti: il tatuaggio con una pagina speciale

Lazio-Sampdoria 5-2 fu una partita indimenticabile per Sinisa, autore di una tripletta: un ricordo impresso sulla pelle per restare indelebile
2 min
TagsSinisa MihajlovicNiko MihajlovicCorriere dello Sport - Stadio

Nicholas Mihajlovic, uno dei sei figli del compianto Sinisa, si è tautato su una gamba la pagina del Corriere dello Sport - Stadio con cui veniva celebrata una strepitosa partita disputata da suo padre: Lazio-Sampdoria 5-2, in cui Mihajlovic realizzò una tripletta. "Mihajlovic punisce la Samp.La prima tripletta di Sinisa, il mago dei calci di punizione", il titolo. "Il difensore serbo sempre più determinante per la Lazio", l'occhiello. La narrazione di una giornata epica impressa per sempre sulla pelle.

Niko Mihajlovic ricorda suo padre tatuandosi una pagina del Corriere dello Sport: il post del direttore Zazzaroni

Il direttore Ivan Zazzaroni ha condiviso la foto del tatuaggio realizzato da Niko Mihajlovic su Instagram scrivendo: "Il 13 dicembre del '98, quando suo padre segnò una tripletta in Lazio-Samp 5-2, Niko Mihajlovic non era ancora nato. Così ha pensato bene di tatuarsi sulla coscia la prima pagina di quella splendida giornata".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fuori dal Campo

Da non perdere

La bella sorpresa di Djokovic alla famiglia MihajlovicMonza, Bianco cita Mihajlovic

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS